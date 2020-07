Bambina di 9 anni uccisa sulle strisce pedonali nel bresciano: arrestato il pirata della strada

Dramma nel nel bresciano, dove una bambina di 9 anni è stata uccisa da un pirata della strada sulle strisce pedonali.

Incidente mortale nel bresciano, dove una bambina marocchina di 9 anni è stata falciata ed uccisa mentre stava attraversando le strisce pedonali con la sua famiglia.

Il pirata della strada che non si è fermato a soccorrere la povera piccola è scappato via, ma per fortuna è stato arrestato e ora si trova ai domiciliari.

Incidente mortale nel bresciano: muore bambina di 9 anni

Al ritorno da un compleanno, una famiglia è stata completamente rovinata dalla disattenzione fatale di un automobilista. Nel bresciano, a Bagnolo Mella, ha perso la vita una povera bambina d’origine marocchina di 9 anni, falciata sull’asfalto mentre regolarmente stava attraversando sulle strisce pedonali. Una tragedia avvenuta sotto gli occhi del papà, che aveva appena in tempo levato l’altra figlia dal passeggino.

L’automobilista incriminato, dopo aver travolto madre e figlia, non si è fermato proseguendo la sua corsa. La bambina è stata trasportata agonizzante in ospedale, ma per la piccola non c’è stato purtroppo nulla da fare. La mamma ha riportato alcune fratture ed è ricoverata presso l’impianto ospedaliero di Brescia.

Arrestato il pirata della strada

La fuga del pirata della strada, alla guida della Chevrolet Orlando di colore grigio che ha travolto madre e figlia nel bresciano sulle strisce pedonali uccidendo la bambina, è stato subito rintracciato ed arrestato.

Si tratta di un bresciano di 45 anni che si è costituito spontaneamente alle forze dell’ordine, poche ore dopo la terribile tragedia. L’uomo, che ha risposto alle domande del Pm Maria Cristina Bonomo, si trova ora agli arresti domiciliari.

