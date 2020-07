Chi è Maria Travia, la moglie di Ennio Morricone: i due sono stati insieme per 63 anni

Ecco chi è Maria Travia, la moglie del compositore Ennio Morricone

Ennio Morricone è morto nella mattinata di oggi, 6 luglio 2020 a Roma, all’età di 92 anni. Con le sue colonne sonore ha accompagnato importanti e famosi film, tanti sono stati i successi che ha conquistano nella sua incredibile carriera, successi che ha sempre condiviso con l’amore della sua vita, la moglie Maria Travia.

La donna è stata al fianco del noto e stimato compositore per ben 63 anni, dal loro amore sono nati quattro figli. Stare con lui non è stato affatto semplice, lo stesso Morricone in più occasioni ha fatto sapere che trascorreva la maggior parte della giornata chiuso nello studio a comporre o in giro per il mondo con l’orchestra, lei però gli è sempre stata accanto fino al suo ultimo respiro.

Maria Travia è nata a San Giorgio di Gioiosa Marea, in provincia di Messina, il 31 dicembre del 1932. Oltre ad essere la moglie di Ennio Morricone la donna è anche un’esperta di musica. Lui stesso durante il discorso di ringraziamento agli Oscar ha fatto sapere che lei è stata sempre il suo mentore. La Travia ha aiutato il maestro a comporre uno dei temi di Nuovo Cinema Paradiso, ha anche composto Dove Siamo Rimasti di Vinicio Capossela.

Sara Fonte

