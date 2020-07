Chico Forti: sapete chi è il suo avvocato difensore? Un volto noto del calcio italiano

Il caso di Chico Forti torna questa sera a Le Iene, il programma televisivo che ha seguito passo dopo passo l’assurda vicenda dell’ex produttore televisivo.

L’uomo, carcerato negli Stati Uniti ormai da anni con l’accusa di aver partecipato ad un omicidio a Miami, viene condannato all’ergastolo senza possibilità della liberazione condizionale: ma chi segue legalmente Forti?

Chico Forti e l’accusa del 1998 che è costato l’ergastolo negli Stati Uniti

La vicenda giudiziaria ed ingarbugliata ricca di controversie e misteri di Chico Forti inizia nel febbraio 1998. L’ex produttore televisivo venne arrestato con l’accusa di essere parte dell’assassinio di Dale Pike, figlio di Anthony Pike, dal quale proprio Forti stava acquistando il Pikes Hotel.

LEGGI ANCHE -> Chico Forti, l’aggiornamento delle Iene e la rassicurazione della Farnesina: “Lavorare con intelligenza per riportarlo a casa

Il ragazzo fu trovato senza vita sulla spiaggia di Sewr Beach, a Miami, il 15 febbraio 1998. La condanna definitiva a Chico Forti avvenne nel 2000, quando gli fu inflitta la tremenda pena dell’ergastolo che attualmente l’uomo sta scontando al ‘Dade Correctional Institution’ di Florida City. Da sempre Forti sostiene di essere stato vittima di un clamoroso errore giudiziario e del caso si stanno occupando Le Iene, la nota trasmissione televisiva di Mediaset. Questa sera il programma torna sul complicato caso, così come la Farnesina che ha sempre sostenuto di provare in tutti i modi di riportarlo in Italia.

Joe Tacopina, il volto noto del calcio italiano

L’attuale legale di Chico Forti è l’Avvocato Joe Tacopina, volto molto conosciuto in Italia. Il difensore dello sfortunato ex produttore televisivo, in carcere negli Stati Uniti, è un volto noto nel calcio italiano visto che detiene le quote di maggioranza del Venezia Calcio. In passato lo stesso Tacopina era stato vicino ad acquistare altri due club della massima serie: Bologna e Roma. Il newyorkese è uno dei volti più noti del pallone in Italia, ma è allo stesso tempo la figura che sta cercando in tutti i modi di tirare fuori dall’incubo Forti.

LEGGI ANCHE -> Omicidio Chiara Poggi: Alberto Stasi chiede una revisione della sentenza

Tacopina sta provando in tutti i modi di tirare fuori da una situazione ormai giorno dopo giorno terribile il povero Chico Forti. L’avvocato di New York ha provato con ogni messo a disposizione di riportare luce su quanto è successo. Purtroppo però per l’attuale patron del Venezia le cose non sono andate per il verso giusto. Così come è successo per Ferdinando Imposimato in passato: e Chico Forti resta ancora nel carcere americano.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!