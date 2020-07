Lutto nel mondo del Cinema, morta la star Disney Sebastian Athie

Giorno triste per il mondo del Cinema: nelle scorse ore è morto il giovanissimo Sebastian Athie, attore messicano stella della Disney.

Come tanti aspiranti attori prima di lui, Sebastian Athie era diventato famoso grazie alla partecipazione in una serie tv per ragazzi targata Disney. Il suo debutto come attore è avvenuto nel 2012, quando aveva appena 16 anni, ma la fama l’aveva raggiunta a partire dal 2017, quando l’emittente latinoamericana della multinazionale americana lo aveva scelto come protagonista della serie ‘Once‘.

La serie parla di un giovane calciatore argentino, Lorenzo Guevara, che da Buenos Aires trova fortuna in una squadra europea. Trasmessa originariamente proprio in Argentina, la serie è diventata popolare in tutto il Sud America permettendo al giovane attore messicano (si era trasferito in Argentina da bambino insieme alla famiglia) di diventare popolare in tutto il continente. Grazie a quel ruolo aveva ottenuto poi parti in alcune delle serie e delle soap più amate in Sud America. Lo scorso anno aveva fatto il suo debutto come cantante pubblicando il suo primo album da solista.

Morto Sebastian Athie

In queste ore la notizia della morte di Sebastian Athié sta girando in tutti i media americani e sudamericani. Al momento non è chiaro quale sia stata la causa del decesso. L’attore aveva da poco compiuto 24 anni ed aveva mosso i primi passi nell’industria discografica. La notizia del decesso ha scosso collaboratori e colleghi che, in queste ore, stanno esprimendo il proprio dolore sui social.

Anche l’associazione nazionale attori messicana ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del talentuoso giovane: “Con profondo dispiacere… condiviso da tutta l’associazione riportiamo la significativa morte di Sebastian Athie. Mandiamo un grosso abbraccio di solidarietà ad amici e parenti con il nostro più profondo cordoglio”.

