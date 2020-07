Prodotti senza lattosio con lattosio: ritirato un lotto di due varietà di yogurt greco

Doppio richiamo dal mercato comunicato nella giornata di ieri dal Ministero della Salute.

Si tratta di due prodotti analoghi che presentano la stessa problematica (presenza di lattosio in prodotti senza lattosio).

I prodotti in questione sono due yogurt senza lattosio a marchio Despar.

I due yogurt appartengono alla linea free form e sono due lotti dello yogurt greco senza grassi e dello yogurt greco con pezzi di fragola.

Il lotto dei due yogurt interessati è quello in scadenza il 27 luglio 2020.

Si tratta della confezione da 150 grammi.

Prodotti in Grecia dalla DAIRY INDUSTRY OF DRAMA S.A.”NEOGAL”, gli yogurt in questione possono presentare problematiche agli intolleranti al lattosio (giacché lo presentano nonostante vengano venduti come prodotti senza lattosio).

Di seguito l’estratto di una delle due bolle con cui è stato comunicato il ritiro dal mercato:

