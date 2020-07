Riapertura scuole settembre 2020: il calendario regione per regione

Il 14 settembre 2020 è la data che il MIUR ha scelto per far ritornare i nostri studenti sui banchi di scuola. Di fatto, però, pare che ogni regione potrà decidere in autonomia quando riaprire i battenti. Ecco cosa sappiamo

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha indicato nella data di lunedì 14 settembre 2020 la data zero dalla quale la scuola italiana dovrà provare a ripartire. Nonostante la data sia stata stabilita, non è detto che il ritorno tra i banchi di scuola preveda effettivamente la presenza in loco degli alunni.

Tutto sta, naturalmente, all’andamento del livello dei contagi nei mesi estivi, poiché qualora il Coronavirus tornasse a essere ancora più aggressivo sarebbe praticamente da rivedere l’idea di riaprire fisicamente gli istituti scolastici. Quel che è certo è che per il momento sembra essere garantito l’ingresso contingentato degli alunni e il distanziamento interpersonale. Gli orari saranno flessibili (con possibilità di utilizzare la possibilità di sfruttare le lezioni a distanza per gli istituti superiori) e ancora si deve valutare se introdurre l’obbligo dell’uso delle mascherine per gli studenti con più di sei anni di età.

Tutto è in divenire, dunque, ma una cosa si può dire con abbastanza certezza: la data del 14 settembre non è una data obbligatoria e quindi verrà lasciata discrezionalità alle Regioni sulla data di apertura. Vediamo insieme, allora, in che giornate dovrebbero riaprire le scuole in alcune delle 20 regioni d’Italia secondo quanto riportato da Studenti.it.

Riaperture scuole a settembre 2020, le regioni che riapriranno il 7 e il 14

Le prime scuole a rialzare le saracinesche, addirittura anticipando la data indicata dal Ministero competente, saranno quelle che si trovano nel territorio della provincia autonoma di Bolzano. La data fissata è infatti quella del 7 settembre 2020.

Seguiranno, a distanza di una settimana, la Lombardia, la Valle D’Aosta, la Basilicata il Lazio e l’Umbria.

Riaperture scuole a settembre 2020: le regioni che riapriranno il 15, il 16 e il 24

Martedì 15 settembre 2000 dovrebbe essere la volta della Toscana e dell’Emilia-Romagna, seguite subito a ruota (il 16 settembre) dal Friuli Venezia Giulia. Il 24 settembre 2020 toccherà invece alla Puglia.

Riaperture scuole a settembre 2020: le regioni ancora in bilico

Come ha riportato Oggiscuola.com una settimana fa, le regioni per le quali la data di riapertura è ancora da ufficializzare sono Liguria, Veneto, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Calabria, Campania e Sicilia.

Maria Mento

