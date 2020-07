Serie A, risultati e classifica 30a giornata: scatto Juventus verso lo Scudetto, crollo di Inter e Lazio

La Serie A ha emesso verdetti molto importanti per quanto riguarda la 30a giornata, sia in chiave scudetto che in zona europa e salvezza.

Il turno conclusosi ieri sera ha evidenziato lo scatto in testa della Juventus, e i crolli interni di Inter e Lazio contro Bologna e Milan. La Roma, superata dal Napoli, entra in una crisi senza fine.

La Juventus allunga, crollo di Inter e Lazio

Nelle zone alte della classifica c’è l’allungo della Juventus in testa alla classifica, grazie al 4-1 rifilato nel derby al Torino (Cristiano Ronaldo e Dybala da urlo). I bianconeri di Sarri approfittano delle contemporanee sconfitte interne di Inter e Lazio che si staccano scivolando contro Bologna (1-2) e Milan (0-3): un doppio passo falso che spinge neroazzurri e biancocelesti a meno sette e meno dieci dalla capolista.

In zona Champions League ormai non fa più notizia l’Atalanta, che grazie ad un rigore di Muriel (capocannoniere neroazzurro con 16 gol partendo spesso dalla panchina) supera di misura in trasferta un ottimo Cagliari. I bergamaschi allungano sempre di più sul quinto posto e mettono un’ipoteca alla partecipazione alla prossima Champions League, mettendo nel mirino anche il secondo posto, non così lontano.

La Roma entra in una crisi senza fine, Napoli risorge

Il classico derby del suda tra Napoli e Roma va agli azzurri che, senza realizzare una partita straordinaria, si sbarazzano dei giallorossi per 2-1. Una classica partita di fine stagione, che ha visto i progressi dei ragazzi di Gattuso in rete con Callejon e Insigne e un avversario ormai in balia di una situazione societaria allo sbando e con Fonseca sempre più a rischio. Morale della favola: le due squadre sono appaiate al quinto posto a quota 48 punti.

Sempre in zona Europa League impressiona, come già detto, il tris esterno del Milan contro la Lazio. Sconfitta a sorprese per il Verona di Juric, che sul campo del Brescia si vede sconfitto per 2-0. Il Parma ha mollato la presa: al ‘Tardini’ passa la Fiorentina per 1-2 con un match condizionato da soli rigori ( doppietta di Pulgar e rete di Kucka).

Zona salvezza: tris Sampdoria, Lecce sempre più nei guai

La zona salvezza del campionato di Serie A ha fatto notare un importante allungo della Sampdoria, che grazie al 3-0 interno sul Lecce stacca il terz’ultimo posto. I blucerchiati vincono e convincono, approfittando del passo falso del Lecce, sconfitto per 4-2 dal Sassuolo: i ragazzi di Ranieri volano a più sette sui pugliesi.

Il Genoa soffre, ma riesce a strappare un decisivo punto contro l’Udinese. Il 2-2 finale è conciso da ribaltamenti di fronte continui, con i friulani raggiunti proprio in extremis dai liguri grazie a Pandev e Pinamonti. Piccolo passo in avanti dei rossoblu, tranquilli i bianconeri. Martedì, mercoledì e giovedì la Serie A torna in campo per la 31a giornata.

