Stasera in TV | Cosa c’è oggi, lunedì 6 luglio 2020: su Raiuno Il Giovane Montalbano, su Canale 5 Intestellar

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 6 luglio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 6 luglio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, una puntata de “Il Giovane Montalbano”: un omicidio intralcia il weekend di Salvo e Livia, oltre al progetto di andare finalmente a trovare il padre di Montalbano. Nel mentre, una catena di omicidi di animali comincia ad offuscare ogni lunedì. A seguire, una nuova puntata di “Sette storie”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata del programma comico, condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta, “Made in Sud”. In seconda serata, “Striminzitic Show”.

Su Rai 3 va in onda il film “Black Butterfly”: la vita di uno scrittore in crisi creativa viene stravolta da un vagabondo che ha qualcosa da nascondere. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di approfondimento sull’attualità e la politica “Quarta repubblica”. A seguire, una puntata di “DonnAvventura”.

Su Canale 5 va in onda il film “Interstellar”: in un futuro imprecisato, un drastico cambiamento climatico ha colpito duramente l’agricoltura. Un gruppo di scienziati, sfruttando un whormhole per superare le limitazioni fisiche del viaggio spaziale e coprire le immense distanze del viaggio interstellare, cercano di esplorare nuove dimensioni. Il granturco è l’unica coltivazione ancora in grado di crescere e loro sono intenzionati a trovare nuovi luoghi adatti a coltivarlo, per il bene dell’umanità. In seconda serata, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda “Le Iene presentano – Speciale Chico Forti”. Subito dopo, il cartone animato “American Dad”.

Su La 7 va in onda il programma “Eden-Un pianeta da salvare”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time va in onda una nuova puntata di “Vite al limite”.

Maria Rita Gagliardi

