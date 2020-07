Tragedia aerea: velivoli turistici si scontrano e sprofondano nel lago, 8 le vittime

Due velivoli turistici si sono scontrati sopra il lago di Coeur d’Alene in Idaho: entrambi gli aerei sono sprofondati, si cercano le vittime.

Un terrificante incidente aereo si è verificato in Idaho, il giorno successivo al 4 luglio. Molti turisti si erano recati nella località di Coeur d’Alene, il secondo lago più grande dello stato americano e ambito spot turistico per migliaia di americani, per festeggiare l’indipendenza degli Stati Uniti d’America. Ovviamente, approfittando del ponte, i turisti sono rimasti anche il giorno successivo, per godersi una giornata di bagni e relax.

Mentre i turisti si godevano giri in barca, tuffandosi dalle imbarcazioni o semplicemente prendendo il sole con familiari e amici, due velivoli con motore ad elica si sono scontrati sopra il lago e sono precipitati nelle sue acque. Molti dei presenti hanno assistito alla scena, anche se in base alla posizione che occupavano e alla prospettiva hanno visto l’incidente in momenti ed in modo diverso. C’è chi ha notato l’avaria del motore di uno dei due aerei e chi invece ha notato un ala che si conficcava nella fusoliera dell’altro aereo.

Velivoli si scontrano e sprofondano nel lago: 8 le vittime

Da una prima ricostruzione dunque, sembra che uno dei due velivoli abbia accusato un’avaria e che il pilota, non potendo controllare il mezzo, si sia scontrato con l’altro. Subito dopo lo scontro alcune persone presenti sulla scena hanno recuperato i corpi senza vita di due persone che si trovavano a bordo. Si ritiene che in totale i due aerei ospitassero 8 persone tra cui dei bambini.

L’ufficio dello sceriffo locale sta ingaggiando una squadra di sommozzatori locali allo scopo di recuperare gli altri cadaveri. Trattandosi di un paesino, infatti, le forze di polizia non hanno un reparto specializzato nel recupero subacqueo. Sull’incidente stanno indagando, oltre alla contea, la FAA e la National Transportation Safety Board.

