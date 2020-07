Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche è incinta: l’indiscrezione – VIDEO

Giulia Quattrociocche sembra aver ritrovato l’amore dopo la rottura con Daniele Schiavon, l’ex tronista di Uomini e Donne è incinta?

Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Giulia Quattrociocche, divenuta nota per aver partecipato nei panni di tronista al Trono Classico di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5.

A Uomini e Donne l’ex tronista aveva scelto Daniele Schiavon, i due sembravano più innamorati e felici che mai ma la loro relazione non è durata a lungo, si sono infatti lasciati pochi mesi dopo la scelta.

La relazione con Daniele è finita da pochi mesi, Giulia però sembra aver ritrovato già l’amore e la felicità con un altro uomo. La fanpage instagram Uominiedonneclassicoeover ha fatto sapere che i due convivono. Le news non sono ancora finite, sembra infatti che Giulia Quattrociocche sia in dolce attesa.

Questo è ciò che si legge su Uominiedonneclassicoeover: “Lei convive da tempo con un uomo…E adesso aspetta un figlio da lui…Auguri Giulia Quattrociocche…”

L’ex tronista non ha ancora rotto il silenzio per confermare o smentire la novità. È davvero incinta? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per scoprirlo.

Sara Fonte

