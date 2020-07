Antonella Clerici condurrà The Voice Senior sulla Rai? L’indiscrezione – VIDEO

Tra pochi mesi andrà in onda The Voice Senior, nuovo programma Rai, al timone ci sarà Antonella Clerici?

Antonella Clerici tra pochi mesi potrebbe tornare in televisione in prima serata su Rai 1, al timone di The voice senior. Il nuovo programma è una versione dedicata agli over 60 di The Voice. A far trapelare l’indiscrezione ci ha pensato Tvblog.

Il programma dovrebbe andare in onda tra novembre e dicembre e sono previste 5 o 6 puntate, condotte dalla Clerici.

Da tempo non si fa che parlare di un ritorno in prima serata della nota ed amata conduttrice, quest’anno ha condotto solo le serate dello “Zecchino” e di “Telethon”.

Il programma Rai sarà prodotto nel Centro di produzione Rai di Milano, dove la Clerici registrerà anche le puntate del nuovo programma di Cucina ‘La Casa a Mezzogiorno‘.

Sara Fonte

