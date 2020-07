Bimba colombiana di 4 anni violentata e uccisa: accanto a lei ritrovato un 27enne

La polizia colombiana sta indagando sul terribile omicidio di Salome Segura Verga, deceduta sabato in ospedale dopo essere stata brutalmente picchiata e violentata. Era scomparsa sei giorni fa mentre giocava con i suoi amici

Salome Segura Verga, una bambina di 4 anni colombiana, è deceduta in ospedale dopo essere stata violentata e picchiata violentemente da un uomo di 27 anni, ma le indagini ad opera della polizia locale per accertare il colpevole sono ancora in corso.

Il sospettato, che nega tutto, è stato ritrovato accanto al corpo della bambina semi nuda

Salome era scomparsa 6 giorni fa, esattamente il 29 luglio, mentre si trovava a Huila, nel sud-ovest del Paese, per giocare con i suoi amichetti in un bosco. Il principale sospettato del brutale omicidio e della violenza è Sebastian Mieles Betin, un 27enne del posto che lavorava per la famiglia della bambina. Ma Betin, che attualmente è accusato di omicidio e abusi sessuali aggravati, nega tutto. L’aggressore ha procurato alla bambina un trauma celebrale e lesioni multiple agli organi interni causate dalla violenza sessuale. La bambina è stata ritrovata in stato di incoscienza e semi nuda nei boschi vicini dai suoi genitori; accanto a lei Betin, situato a pochi metri dal corpo.



L’aggressore ha rischiato un vero e proprio linciaggio

Nel momento in cui il corpo di Salome è stato rinvenuto con accanto Betin, l’uomo è stato immediatamente aggredito dalla gente del posto che ha tentanto anche di ucciderlo. Secondo quanto riportato dai media locali Betin, che ha una figlia della stessa età della bambina, nega tutto, affermando di non avere nulla a che fare con l’uccisione di Salome.

