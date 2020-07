House Party su Canale 5: di cosa si tratta? Chi sono i protagonisti del programma?

Questa sera su Canale 5 andrà in onda House Party, il programma in prima serata di Maria De Filippi con Sabrina Ferilli.

Torna sul piccolo schermo questa sera su Canale 5, alle 21.20, il programma di intrattenimento House Party.

Un contenitore divertente ricco di colpi di scena e gag: ma di cosa si tratta e chi sono i protagonisti del contenitore serale?

House Party, ecco di cosa tratta il programma

Serata tutta a vivere quella di stasera su Canale 5, visto che torna House Party, il programma in prima serata della rete più vista di Mediaset. Ma di cosa si tratta? Il programma in questione vede alla prova una coppia vip sempre diversa che si racconta tra sorprese e colpi di scena in studio.

Una serata che vedrà molti colpi di scena per gli ospiti in studio, tra gag ed episodi inediti delle due conduttrici. House Party è andato in onda in tre puntate e Canale 5 offre in questa estate le repliche.

I protagonisti della puntata serale di House Party

Questa sera su Canale 5 alle 21.20 andrà in onda a replica della prima puntata. Tornano sul piccolo schermo Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, ormai coppia fissa dopo le partecipazioni avute con successo a Tu si que vales e Amici.

Tra gli ospiti in studio, relativi alle replica del 16 dicembre 2016, ci saranno molti volti noti. Il pubblico potrà divertirti con Francesco Totti, ma anche le cantanti Emma Marrone e Alessandra amoroso. Non mancherà tra gli ospiti il ballerino e conduttore Stefano De Martino.

Riccardo Aprosio

