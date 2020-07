La vicenda di Marco Rossi, giocatore razzista del Monregale: è stato davvero sospeso?

Raccontiamo la strana vicenda di Marco Rossi, calciatore dilettantistico del Monregale, che ha insultato una donna si colore sul web

Ha fatto il giro del web la strana storia di Marco Rossi, calciatore dilettante del Monregale, che ha insultato sul proprio profilo Instagram una donna di colore.

Dopo questo gesto, il giovane sarebbe stato sospeso dal suo club ma su questo fatto usiamo il condizionale: ecco perchè.

Marco Rossi e gli insulti razzisti verso una donna di colore

Lo scorso febbraio lo sconosciuto Marco Rossi, calciatore dilettante del Monregale, ha rivolto insulti razzisti ad una donna di colore sul web, rea di averlo denunciato dopo un incidente stradale. Il gesto ha scatenato l’ira del popolo di Instagram, il quale non ci è andato troppo sottile con l’individuo.

“C’è una ne*ra di merda che pensa di avere dei diritti”, “Donna e diritti non dovrebbero stare nella stessa frase, in più ne*ra” e in conclusione il termine “Orango”. Sono queste le frasi scritte incriminate sul proprio profilo da Rossi, un gesto assurdo che hanno fatto scatenare il mondo virtuale contro di lui. Tra i commenti alle frasi razziste è spuntato anche quello della nota cantante Emma Marrone, che non c’è andata leggera insultando a sua volta l’individuo.

"C’è una ne*ra di merda che pensa di avere dei diritti".

"Donna e diritti non dovrebbero stare nella stessa frase, in più ne*ra”.

"Orango".

"You are black, ne*ra di merda".

"Baciami il cazzo, puttana!"

"Troia, lavami i pavimenti”. Marco Rossi, giocatore del Monregale calcio. pic.twitter.com/EmEfil21nZ — Abolizione del suffragio universale (@AUniversale) July 7, 2020

La reazione del Monregale

In un attimo il piccolo Monregale è diventato famoso, visto che molte sono state le ricerche sui motori di ricerca di internet per capire chi era il tesserato, autore di tale violenza verbale.

E in tutto questo la società calcistica del Monregale come ha reagito su Marco Rossi? Secondo le ultime indiscrezioni il club avrebbe punito il gesto del giocatore con la sospensione immediata dalla rosa, anche se qualche dubbio sale, visto che non c’è nessuna nota ufficiale della società. “Va riabilitato” sono le parole espresse dal Monregale in merito al fatto.

