Madonna senza veli poggiata su una stampella: “Ognuno ha la sua”. Il commento di Asia Argento

Compirà 62 anni in poco più di un mese.

Nonostante ciò Madonna Louise Veronica Ciccone – meglio conosciuta semplicemente come Madonna – non lesina scatti hot per i propri fan.

Tra una story in supporto al movimento Black Lives Matter e un’altra, Madonna si mette in mostra – per altro parecchio in forma considerando anche l’età.

Nella foto nello specifico, la regina del pop si mostra in topless appoggiata su una stampella.

E scrive, come descrizione della foto: “Ognuno ha una stampella”.

Tanti i commenti, tra chi la definisce “still hottie” a chi – non sappiamo se dica sul serio o faccia ironia – dichiara che sia una foto photoshoppata perché in realtà Madonna sarebbe morta e quella non può essere quindi una foto reale.

Ma fra tanti commenti di utenti anonimi, spicca quello di Asia Argento.

Che, sulla scorta delle parole di Miss Ciccone, scrive: “Ogni cosa che tocco diventa una stampella”.

Un modo di sottolineare il grande carisma della cantante di origini italiane?

Visualizza questo post su Instagram Everyone has a Crutch……………. 🛠 Un post condiviso da Madonna (@madonna) in data: 6 Lug 2020 alle ore 7:10 PDT

