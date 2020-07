Paola Iezzi annuncia Mon Amour su Instagram, Chiara commenta: “Che top”

Così, con un post su Instagram, Paola Iezzi (ex del duo Paola e Chiara) ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo.

Singolo uscito per adesso su YouTube e negli store digitali, in attesa di uscire nel weekend anche in radio.

La canzone si chiama Mon Amour e l’annuncio del singolo ha suscitato gli entusiasmi dei follower della cantante.

Tra like e commenti, da sottolineare quello della sorella Chiara: “Che top”.

Mon Amour, il singolo di Paola vent’anni dopo Vamos a Bailar

Ricordiamo come questa sia l’estate in cui ricorrono i 20 anni dell’uscita della canzone (quella sì, per certo, tormentone) ‘Vamos a Bailar’, cantata assieme alla sorella.

Questa volta nel titolo Paola si affida ad un francesismo.

Ma il risultata sarà altrettanto positivo?

Di seguito la canzone:

