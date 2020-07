Stasera in TV | Cosa c’è oggi, martedì 7 luglio 2020: su Raiuno Torno indietro e cambio vita, su Canale 5 House Party

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 7 luglio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata di oggi, martedì 7 luglio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Torno indietro e cambio vita”: Marco è sposato con una donna bellissima ed ha un figlio e un ottimo lavoro. Tutto sembra perfetto ma la moglie, con cui sta da 25 anni, gli annuncia che ha un altro uomo e vuole la separazione. Costretto ad andarsene di casa, Marco chiede aiuto al miglior amico Claudio, che conosce dai tempi della scuola. Una sera, mentre i due passeggiano per strada di notte, Marco esprime il desiderio di poter ritornare indietro, quando un’auto li travolge. Dall’incidente, i due amici si risveglieranno nel 1990, pochi giorni prima del fatidico incontro tra Marco e quella che sarà la sua futura moglie. A seguire, il programma di attualità “CODICE-La vita è digitale”.

Su Rai 2 va in onda la serie tv “Squadra Speciale Cobra 11”. In seconda serata, “Striminzitic Show”.

Su Rai 3 va in onda l’approfondimento politico di “#cartabianca” seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Speed”: un pazzo criminale mette una bomba su un autobus e la configura in modo che esploda appena scenda sotto le 50 miglia orarie. Subito dopo, il film “Jarhead 2: field of fire”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, lo show, con protagonisti Michelle Hunziker ed Il Volo, “House Party”. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda la serie tv “Chicago P.D” seguita dalla serie tv “Law&Order”.

Su La 7 va in onda il programma, dedicato alll’attualità e la politica, “In Onda” seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time va in onda una nuova puntata di “Primo appuntamento”.

Maria Rita Gagliardi

