XFactor 2020, Alessandro Cattelan e il selfie con i giudici: botta e risposta tra Cattelan e un fan

Conto alla rovescia per X Factor 2020, che sarà condotto ancora una volta da Alessandro Cattelan.

Durante una giornata di audizioni, che poi andranno in onda nel prossimo autunno, il conduttore ha voluto realizzarsi un selfie con i nuovi giudici per poi postarlo sul proprio profilo Instagram.

X Factor 2020, al via le registrazioni delle audizioni: ecco i quattro giudici

Il nuovo X Factor è alle porte e dal prossimo autunno terrà compagnia ai tanti appassionati del talent musicale. Molte sono le novità dell’edizione targata 2020, non però nella conduzione. Al timone del programma di Sky ci sarà ancora Alessandro Cattelan, ormai dentro il pubblico dell’emittente privata.

Tra i giudici però ci saranno dei volti nuovi e anche un gradito ritorno. Se da una parte molti possono riconoscere Mika, dall’altra ecco l’entrata clamorosa di Emma Marrone. La pugliese, nota cantante italia di successo uiscita da Amici, ha accettato la nuova sfida personale. Ritorna Andrea Agnelli, dopo un anno sabbatico, ma la novità è il giovane rapper Hell Raton.

Cattelan e il selfie con i giudici: botta e risposta tra conduttore e fan

Nella giornata di martedì si sono tenute le registrazioni delle audizioni che stanno proseguendo in tutta Italia come da prassi del programma. A manifestare questa situazione è il conduttore Alessandro Cattelan che ha voluto immortalarsi con un selfie insieme ai quattro giudici della nuova edizione: Emma Marrone, Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton.

“ Non so chi siano queste persone alle mie spalle”. Questo è il post scritto da Cattelan con tanto di selfie con i quattro giudici dell’edizione 2020 di X Factor. Un fan però ha commentato in maniera allegra il post del conduttore con un “Tutto bello però l’anno prossimo facciamo Manuel Agnelli, Alberto Camerini, Alberto Fortis e Freak Antoni. Peruna volta, per un anno solo, fatela una giuria di tecnici”. E la risposta di Cattelan è stata esilarante: “Il grande Frank Antoni è purtroppo indisponibile”. X Factor 2020 è iniziato.

