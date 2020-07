Adriana Volpe zittisce Giancarlo Magalli in diretta e il web si scatena: i meme più divertenti

Il caso del giorno è sicuramente il nuovo litigio a distanza tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli e il web ci ride su.

Adriana Volpe zittisce Giancarlo Magalli in diretta e durante la trasmissione ‘Ogni Mattina’. Una mossa a sorpresa che regala il coinvolgimento del web, con esilaranti meme.

Continua così il duello a distanza tra i due, a suon di punzecchiate e battute sgradevoli. Una pace che sembra proprio non arrivare.

Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli: uno duello continuo

Ormai il caso del giorno è la continua lite tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. Dopo quello capitato in passato tra i due, con l’esclusione dalla Rai della conduttrice veneta rilanciatasi al Grande Fratello Vip, le scorie continuano a distanza.

Era stata la Volpe questa volta ad punzecchiare l’esperto conduttore Rai, facendo gli auguri di buon compleanno all’uomo e rimarcando l’età. La risposta di Magalli non è attardata ad arrivare ma in maniera più pesante, accusando la showgirl che lo share basso de ‘I Fatti Vostri’ era anche causa sua.

Il gesto che scatena il popolo del web

All’inizio di una nuova puntata di ‘Ogni Mattina’, subito dopo la sigla d’apertura, Adriana Volpe ha tirato fuori dal cilindro un gesto clamoroso e che ha fatto parecchio rumore. Il dito indice posizionato sulla bocca ha indicato un modo esilarante per ‘zittire’ proprio Giancarlo Magalli in diretta: uno smacco della veneta verso l’ex collega che ha scatenato il popolo del web.

Il web ovviamente non si è fatto perdere l’occasione e sono cominciati i post esilaranti. Come quello di ‘Tutta colpa delle serie Tv’ che ha postato una foto della Volpe mentre in diretta zittiva Magalli: “Adriana Volpe è A perchè fa shh nella sigla”. Superguidatv lancia il post che fa rumore con un “Che attacco di Adriana Volpe a Giancarlo Magalli. Guardate la conduttrice di ogni mattina come ha voluto aprire il suo programma oggi”.

Tanti altri sono i post divertenti che girano sul web come quello che recita: “Io quando qualcuno critica Gianmarco, la sua famiglia e i video che fanno su Youtube. Oppure il sondaggio di uominiedonnenewsss: “Da che parte state?” con sullo sfondo un collage tra la Volpe e Magalli. Insomma la guerra tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli sta andando avanti a suon di botta e risposte.

