Alba Parietti esalta il figlio Francesco Oppini: record di ascolti su 7Gold. E replica a una fan

Alba Parietti esalta il figlio Francesco Oppini dopo una serata entusiasmante, a livello di ascolti, su 7Gold con replica ad una fan.

Record di ascolti ieri sera, in occasione di Milan-Juventus, per la trasmissione sportiva di 7Gold dove è tra i protagonisti Francesco Oppini.

Il figlio di Alba Parietti e dell’attore Franco Oppini, è stato esaltato nelle scorse ore su Instagram da un post della madre. Ma una fans ha innervosito non poco l’attrice.

La Parietti osanna il figlio Francesco Oppini: “Ogni scaraffone…”

Serata di grido e storica per la piccola emittente 7Gold, che grazie a Milan-Juventus si è ritagliata uno spazio importanti. Numeri da record per Francesco Oppini, Tiziano Crudeli e compagni proprio nel commentare la super sfida del ‘Meazza’ che ha visto i bianconeri cadere in rimonta contro i rossoneri. Da una parte il Crudeli milanista, dall’altra l’Oppini juventino, una coppia sempre più divertente e assidua.

LEGGI ANCHE -> Alba Parietti svela: “Ho avuto il Coronavirus, l’ho scoperto dopo un mese e mezzo VIDEO

Ad esaltare le ottime doti televisive del figlio ci ha pensato la mamma Alba Parietti, che nelle sorse ore non ha perso tempo per realizzare un post con dedica al ragazzo. La donna non ci gira intorno: “Fatemi vantare – ha scritto con sullo sfondo la foto del figlio con Crudeli – Francesco sa fare il suo lavoro. Buon sangue non mente”.

La replica di una fan

Il post realizzato dalla Parietti ha avuto il suo ottimo successo, con anche qualche commento che andato ben oltre le righe. Curioso è stato il commento realizzato da una fan della donna che ha mandato l’attrice su tutte le furie.

LEGGI ANCHE -> Alba Parietti contro il suffragio universale a Stasera Italia: La gente deve avere istruzione per capire cosa si vota

Ma cosa ha fatto scattare la molla della Parietti? Una fan ha commentato così il post dell’attrice per il figlio: “Ora cominci con i picchi d’ascolto, capisco il giusto orgoglio di una madre, però…”. Quel commento non è passato inosservato alla Parietti che ha risposto sulle rime: “Però cosa? E’ un risultato straordinario”. Un botta e risposta che conferma il grande amore della Parietti verso il suo Francesco che sembra proprio aver preso dal padre Franco: un futuro assicurato per il ragazzo sul piccolo schermo?

Riccardo Aprosio

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!