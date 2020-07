Fenomeno Jonathan Galindo: di cosa si tratta? – VIDEO

Jonathan Galindo è (sarebbe) un personaggio di fantasia, una specie di “Pippo” con la faccia deformata che cerca di mettersi in contatto con ragazzini sia sui social che sulle chat.

Come nel caso del fenomeno Blue Whale, non si ha la certezza di come sia nato il fenomeno, chi ci sia dietro (per certo ci sono più emuli), né tanto meno se si tratti di un caso di clamore mediatico senza fondamenti.

Questo macabro personaggio chiederebbe ai ragazzini contattati di autoinfliggersi punizioni corporali.

Qualora veniate contattati da qualcuno che si spaccia per il personaggio, limiatevi a bloccarlo.

Clicca qui per leggere l’articolo completo: Chi è Jonathan Galindo, nuovo inquietante fenomeno social: bufala o verità?

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!