Grande Fratello Vip con Mario Balotelli: il centravanti vicino all’addio al calcio giocato?

Incredibile indiscrezione dal mondo del piccolo schermo, con al centro il sempre tanto chiacchierato Mario Balotelli.

Mario Balotelli continua a far parlare di sè e questa volta l’indiscrezione bomba che arriva sul talento del pallone italiano è a dir poca clamorosa.

Secondo rumors Balotelli potrebbe dire addio al calcio giocato e approdare nel mondo della televisione.

Un anno da dimenticare per Mario Balotelli

Dopo essersi in parte rilanciato nel calcio francese con le maglie di Nizza e Marsiglia, Mario Balotelli ha fatto una scelta di cuore la scorsa estate. L’ex figliol prodige del calcio italiano ha scelto il progetto della sua Brescia, fallendo però completamente l’obiettivo.

La stagione complicata delle rondinelle in Serie A e la retrocessione immediata ad un passo, ha fatto esplodere la solita ira ingiustificata di Balotelli. Dopo le minacce della rescissione contrattuale e un ritorno sui suoi passi, l’attaccante si allena da solo. Nelle ultime ore però è circolata sul suo conto un’indiscrezione al quanto clamorosa.

Balotelli nuova star del piccolo schermo e addio al pallone?

Sembra lontano anni luce il 2012 per Super Mario Balotelli, quanto il pianeta si inginocchiò ai suoi piedi dopo la straripante doppietta rifilata alla Germania all’Europeo in Polonia e Ucraina. Secondo le ultime indiscrezioni e dopo il caos creato al Brescia, l’attaccante starebbe ponderando una decisione spiazzante.

L’ex bomber di Inter, Manchester City e Milan potrebbe dire clamorosamente addio al calcio giocato per intraprendere una nuova carriera televisiva. Secondo rumors infatti Mario Balotelli potrebbe finire dentro la casa del Grande Fratello Vip, con la quarta edizione che scatterà in autunno sotto il timone di Alfonso Signorini: nuova vita in arrivo per Mario Balotelli?

