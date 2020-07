Il Pagante ed il tormentone Portofino: tutte le volte che una città è diventata una hit da Riccione ad Ostia Lido

Ti porto fino / a Portofino

Ti porto fino / a Portofino

Provate a non avere in mente questo mantra, una volta ascoltata ‘Portofino’ de Il Pagante, canzone accreditata a tutti gli effetti per diventare uno dei tormentoni dell’estate del 2020 (e sicuramente si tratta già di un tormentone per i tanti giovani fan che sanno le loro canzoni a memoria)

Chi è Il Pagante?

Il Pagante è un gruppo musicale italiano formatosi a Milano nel 2010 che deve la sua fortuna alla viralità dei suoi video, tutti molto cliccati (complice il fatto che i video son assolutamente ben pensati).

Dopo aver pubblicato una serie di singoli, nel 2016 esce il primo album in studio, Entro in pass, seguito nel 2018 da Paninaro 2.0.

E quest’estate ci provano con Portofino.

Portofino e le altre canzoni “geolocalizzate”

Quella di usare il nome di una località geografica italiana è un trend che va da qualche anno (magari già da prima – ma da qualche anno ha avuto un vero e proprio boom).

E l’anno scorso ci ha provato un king del tormentone estivo come JAx con un altro posto umile – ma decisamente meno figo di Portofino: ci ha provato cantando ‘Ostia Lido’ (per chi non si può permettere il Puerto Rico).

In precedenza, exploit ancora più importante fu quello dei TheGiornalisti con ‘Riccione’: un altro luogo di mare, stavolta al nord, per quella che è una hit che dal 2017 ha fatto oltre 110 milioni di view su YouTube:

I TheGiornalisti sono (erano) un esempio di musica indie tricolore.

Musica indie capace di raggiungere una fama importantissima, ma pur sempre indie.

E così chiudiamo questa brevissima carrellata con la canzone capostipite delle tracce dedicata a località italiane.

E’ un arista indie, è Calcutta.

Come nel caso di Ostia Lido siamo nel Lazio. Stavolta si va a ‘Frosinone’

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!