Magalli contro Volpe, uno scontro continuo: gli episodi principali della faida

Continuano gli scontri tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe: analizziamo i principali litigi tra i due volti noti del piccolo schermo.

Magalli contro Volpe, tutto iniziò per una battuta: “Sei una rompi…”

L’epico scontro televisivo tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe avvenne tempo fa, in occasione del periodo nella conduzione in Rai. I due erano i volti noti della trasmissione mattutina ‘I Fatti Vostri’, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 2. Qualcosa però si è rotto tra i conduttori, tutto a causa di una battuta realizzata dalla Volpe sull’età di Magalli. “Sei una rompi…” la frase indicativa che fece scattare l’ira dell’uomo.

LEGGI ANCHE -> Adriana Volpe e Roberto Parli sono distanti ma non si sono lasciati: parlano fonti vicine alla coppia VIDEO

Quel gesto in diretta costò ad Adriana Volpe il posto nella trasmissione Rai, scatenando l’ira del web e dei fans della veneta contro l’eterno conduttore. La televisione di stato ha scelto tra i due Magalli, ma la showgirl veneta non ha perso tempo. Contattata da Alfonso Signorini, la donna ha ritrovato la sua rivincita con il successo ottenuto al Grande Fratello Vip. E non è tutto, visto che la Volpe è tornata protagonista su TV8, una trasmissione che fa concorrenza proprio al programma di Magalli.

Il nuovo scontro tra Magalli e la Volpe

Un nuovo scontro però si è concretizzato tra Magalli e la Volpe nelle scorse ore. Durante una puntata di ‘Ogni Mattina’, il programma condotto in diretta dalla Volpe in coppia con Alessio Viola su TV8, la donna è tornata sulla lite con l’ex collega. La veneta ha fatto gli auguri in diretta a Magalli, facendogli gli auguri: un gesto che il conduttore non ha mandato giù.

LEGGI ANCHE -> Giancarlo Magalli fa un passo verso Adriana Volpe: Spero di far pace un giorno VIDEO

Magalli non ha perso tempo e ha risposto alla sfida lanciato dalla Volpe. Il conduttore de ‘I Fatti Vostri’ ha rinfacciato alla veneta che lo scarso share basso della trasmissione non era solo sua responsabilità ma anche dell’ex collega. “0,9%, zitti tutti e chi deve capire, capisce…” la frase incriminata in diretta di Magalli. Una chiara frecciata alla Volpe, conferma che la guerra tra i due è ancora in atto.

Tanti botta e risposta e mai un chiarimento

Sono però tanti gli scontri tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, non solo quello accaduto nel marzo 2017 a ‘I Fatti Vostri’ o quello a distanza degli ultimi giorni. Tra la showgirl e il conduttore vvari sono stati i botta e risposta durante qualche intervista alla domanda sulla loro lite.

LEGGI ANCHE -> Coronavirus, Adriana Volpe: “Pubblico presente alla finale del Grande Fratello Vip” VIDEO

La stessa conduttrice veneta ha esternato tutto il malessere della situazione proprio durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. La Volpe ha descritto questa assurda situazione piangendo facendo capire che è un peso che si sta portando dentro. Al momento però, tra Magalli e la Volpe nessun chiarimento, anzi continui punzecchiamenti a distanza: a quando la pace?

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!