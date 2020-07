Peter Pan & Wendy: quale sarà il cast? Su Twitter impazzano le ipotesi sul live action Disney

Dopo l’annuncio del Live Action ‘Peter Pan & Wendy’, su Twitter è cominciato il toto protagonisti: chi saranno gli attori del nuovo film Disney?

La moda dei live action sembra non essere ancora giunta al termine. Disney ha cominciato a riproporre i suoi classici animati in versione più adulta e con attori veri partendo da ‘Alice nel Paese delle Meraviglie‘ (divenuto una trilogia). Il successo di questo nuovo trend produttivo ha portato al ritorno nelle sale anche di ‘Biancaneve’, de ‘La Bella e la Bestia‘ (in due differenti versioni), ‘Il Re Leone‘, ‘Dumbo‘ e prossima mente anche de ‘La Sirenetta‘. A febbraio la multinazionale – che nel frattempo ha ampliato a dismisura l’universo Star Wars con nuove trilogie ed una serie tv – ha annunciato che lo stesso procedimento verrà effettuato anche con ‘Peter Pan‘.

Leggi anche ->Lutto nel mondo del Cinema, morta la star Disney Sebastian Athie

Il bimbo che vive nell’Isola che non c’è è sicuramente uno dei personaggi più amati della storia ed il pubblico che potrebbe essere interessato ad un nuovo film è decisamente ampio. Difficile sarà superare nell’immaginario collettivo l’incarnazione degli anni ’90 – Hook – Capitan Uncino – in cui un grande Robin Williams interpretava un Peter Pan in avanti con l’età, Julia Roberts faceva Campanellino e uno straordinario Dustin Hoffman era il perfido pirata. Forse proprio per questo la Disney ha annunciato di voler mettere assieme un cast stellare.

Leggi anche ->La Sirenetta, la Disney difende Halle Bailey dalle critiche: il lungo post – VIDEO

Peter Pan & Wendy, quale sarà il cast? Su twitter è iniziato il toto attori

I nomi circolati finora sono soprattutto quelli riguardanti Capitan Uncino e Wendy. Per il ruolo dell’antagonista si era parlato di Joaquin Phoenix, mentre per l’amata dei Peter s’ipotizzava Margot Robbie, praticamente i due attori del momento. Una prima delusione, se così si può chiamare, per i sogni dei fan è giunta quando è stato ufficializzato il nome di Capitan Uncino. Il ruolo pare sia stato assegnato al fenomenale Jude Law (buttalo via).

La notizia ha eccitato la community che su Twitter ha cominciato a chiedersi chi verrà scelto per il ruolo del protagonista. Uno dei nomi saltati fuori è quello del giovane Brandon Flynn, attore che recita nella seguitissima serie Netflix ‘Tredici‘ nei panni di Justin Foley. E voi cosa ne pensate, Justin come ci starebbe nei panni dell’eterno bambino?

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!