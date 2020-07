Stasera in TV | Cosa c’è oggi, mercoledì 8 luglio 2020: su Raiuno Cose nostre, su Canale 5 Come sorelle

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 8 luglio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 8 luglio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata di “Cose nostre”. A seguire, il film “Mc – Farland”.

Su Rai 2 va in onda la serie tv “N.C.I.S”. In seconda serata, “Striminzitic Show”.

Su Rai 3 tornano le indagini di “Chi l’ha visto?”, seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Delitti inquietanti”: agente dell’FBI è sulle tracce di un serial killer che uccide le sue vittime crocifiggendole. Mentre indaga, si farà strada in lui il sospetto che i delitti non siano opera di un serial killer, ma che ci sia qualcosa di più grosso dietro. Subito dopo, il film “Out of sight – Gli opposti si attraggono”.

Su Canale 5 va in onda la prima puntata della fiction “Come sorelle”: Ipek Gencer sta per sposare Tekin Malik, l’uomo che ha distrutto la sua famiglia, impossessandosi di tutte le ricchezze del padre. Poco prima delle nozze riceve una lettera, che le rivela che sarebbe stata adottata e avrebbe due sorelle: Deren e Çilem. Sconvolta, Ipek decide di invitarle al matrimonio per conoscerle. Dopo aver scoperto di essere stata adottata, Deren, quasi per disperazione, accetta l’invito di Ipek; e da lei arriva anche Azra, amica di Cilem dai tempi dell’orfanotrofio, senza rivelare chi sia in realtà. Tra le tre ragazze nasce un’intesa, soprattutto per difendere Ipek, che sta per sposare un uomo violento che non ama, solo per vendicare la morte del padre adottivo. Dopo la cerimonia, l’ennesimo accesso d’ira di Tekin si trasforma in una tragedia: le ragazze, per difendersi, lo uccidono e occultano il cadavere. A seguire, la rubrica, dedicata al mondo della moda, “X Style”.

Su Italia 1 va in onda la serie tv “Chicago Fire” seguita dal programma, dedicato all’approfondimento calcistico, “Pressing”.

Su La 7 va in onda il film “Amore mio aiutami”: direttore di una banca impazzisce quando scopre che la moglie ha un amante.In seconda serata, va in onda il film “Brevi Amori a Palma di Majorca”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time va in onda una nuova puntata di “5 gemelle sotto un tetto”.

Maria Rita Gagliardi

