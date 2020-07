Belen Rodriguez fa chiarezza: “Stefano e Alessia? Non è mai successo nulla” – VIDEO

Belen Rodriguez ha smentito le voci sul presunto flirt segreto tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, ecco cosa ha detto su Instagram

Belen Rodriguez ha finalmente fatto chiarezza sulla presunta relazione segreta che stando ai rumors Stefano De Martino avrebbe avuto con Alessia Marcuzzi.

La bellissima showgirl argentina ha negato che De Martino l’ha tradita con Alessia, ha anche smentito di aver scoperto i messaggi che i due si sarebbero scambiati su whatsapp.

Tramite una Instagram Stories la Rodriguez ha detto: “Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere. Appunto decideremo insieme come muoverci perché trovo assurdo e di cattivissimo gusto leggere le ca**ate che ho letto in questi giorni”.

A quanto pare non c’era nulla di vero, stando alle parole di Belù Stefano De Martino non ha avuto un flirt segreto con la Marcuzzi. Dopo la smentita della Rodriguez le voci si placheranno? Lo vedremo!

Sara Fonte

