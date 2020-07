Botta e risposta sui social fra Vittorio Sgarbi e Chef Rubio. Il cuoco: “Manco oggi hai sco**to eh?”

Insulti e botta e risposta vari fra Vittorio Sgarbi e Chef Rubio su Twitter. Il cuoco: “Manco oggi hai sco**to eh?”.

Ennesima lite social fra Vittorio Sgarbi e Chef Rubio. Il critico d’arte ha twittato contro la vicenda dell’italiano convertito all’islam. L’uomo di 38 anni, infatti, aveva affermato, prima di essere arrestato, che il coronavirus è un dono di Allah.

Questo il tweet di Vittorio Sgarbi: “Ma come fa un pugliese di 38 anni, di Bari, a trasformarsi in un militante dell’Isis e da Nicola cambiare il nome in Issa? Ecco cosa accade quando si sostituiscono le orecchiette con il kebab…”.

Chef Rubio attacca Vittorio Sgarbi su Twitter: “Manco oggi hai sco**to eh?”

Chef Rubio ha insultato Vittorio Sgarbi con un post lapidario, senza andare troppo per il sottile: “Manco oggi hai sco**to eh? Non ce pensà”.

Immediata la reazione di Sgarbi: “Ti è finito il Last al limone e non sai come ammazzare il tempo, vero?”.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!