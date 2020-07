Bruschetta al pomodoro: i trucchi per preparare al meglio questa classica ricetta sfiziosa estiva

La bruschetta al pomodoro è un must per questo periodo estivo. Sia usata come antipasto, che come piatto completo, ha un sapore unico nel suo genere, ovviamente a patto che si prepari come la regola vuole.

Ebbene sì, non si tratta di “semplice pane tostato al pomodoro”.

I trucchi e i consigli per realizzare la più buona bruschetta al pomodoro che tu abbia mai mangiato, sono riportati di seguito.

La scelta e la preparazione del pane

La prima cosa cui pensare è il pane, ovvero l’ingrediente base della ricetta.

Se hai modo di procurarti quello fatto in casa, tanto di guadagnato, perché la mollica risulta più croccante e più compatta. Viceversa dovresti evitare il pane in cassetta o quello confezionato, così come quello lavorato con più di un tipo di farina.

Da bandire nel novero della scelta anche il pane arabo, la focaccia e i panini al latte o all’olio, le baguette, le rosette e le michette. Sono questi pani che non si dorano né biscottino in modo ideale per una bruschetta doc.

La cottura del pane: bruschette calde e croccanti

Rimanendo in tema di pane anche la cottura è importante. Le bruschette devono infatti essere calde e croccanti. Il pane si può cuocere al forno, in una padella antiaderente o sulla piastra, però il segreto di un sapore unico è renderle croccante sulla griglia ben calda. Le fette devono essere ben spesse, e si devono appena dorare su ambedue le facce.

Come condire la bruschetta al pomodoro

In giro troverai numerose varianti con aggiunta di ingredienti molto saporiti e gustosi (tonno, mozzarella, olive e cosi via).

Ma ricorda che il segreto della bruschetta si riduce a tre poveri ingredienti: olio, aglio e pomodoro.

Dopo aver dorato il pane, prendi dell’aglio e strofinalo sulla superficie. A questo punto in una ciotola taglia i pomodori, aggiungi olio sale, origano e basilico tritato. Anche un po’ d’aglio a pezzi non fa male. Ricorda di condire il pane pochi minuti prima di servirlo, altrimenti il condimento e l’acqua del pomodoro impregna la mollica e la ammorbidisce.

