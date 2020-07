“C’è qualcuno che vuole salvarmi?”: Barbara d’Urso scherza con i follower su Instagram

Inizio d’estate caldo per la conduttrice televisiva Barbara d’Urso, con il post realizzato su Instagram che spopola.

Barbara d’Urso senza freni. Inizia nel migliore dei modi l’estate calda della nota conduttrice televisiva, che su Instagram lancia un appello.

Il volto femminile di Mediaset ha voluto scherzare con i tanti followers, che hanno preso al balzo il gesto della napoletana.

Barbara d’Urso senza freni su Instagram: “C’è qualcuno che…”

In attesa di riprendere con le sue trasmissioni su Canale 5 il prossimo autunno, Barbara d’Urso ha cominciato a rendere calda la sua estate. Nelle scorse ore, la nota conduttrice televisiva di Mediaset, ha realizzato sul proprio profilo Instagram un post al quanto provocatorio verso i suoi fans: ma di cosa si tratta?.

Lady Cologno ha lanciato l’amo per vedere quanti erano pronti a percepire il messaggio in un post molto indicativo. Sul suo profilo si legge questo: “C’è qualcuno che vuole salvarmi?!?”. Sullo sfondo ovviamente una foto della bella napoletana appoggiata su una barca da salvataggio in una spiaggia. Tanti sono stati i commenti verso il volto femminile di Mediaset e molti i like al post realizzato con oltre tremila: l’estate calda di Barbara d’Urso è appena iniziata.

