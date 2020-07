Chi è Nicola Carraro, marito di Mara Venier: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Nicola Carraro, marito di Mara Venier.

Questo pomeriggio, Nicola Carraro è stato ospite a “Io e te”, programma condotto da Pierluigi Diaco su Raiuno, dal lunedì al venerdì. Il produttore cinematografico si è raccontato a lungo, parlando della sua lunga carriera e del suo matrimonio con Mara Venier. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui.

Biografia e curiosità su Nicola Carraro

Nicola Carraro è nato a Milano, il 1 febbraio 1942. E’ figlio di Pinuccia Rizzoli, nipote di Angelo Rizzoli e cugino di Angelo Jr.(Angelone) e Alberto Rizzoli. Comincia la sua attività lavorativa nell’ottobre del 1961, nella casa editrice di famiglia, dopo aver preso la maturità scientifica. Assegnato al reparto rotative, si iscrive all'”Università Cattolica” di Milano, alla facoltà di Scienze Politiche, ma riesce a dare soltanto tre esami.

In tipografia, gli viene dato il soprannome di “Nick mano fredda”, dato che gli piace scommettere. Dopo aver fatto il servizio militare in aeronautica ad Albenga, si occupa di pubblicità e nel 1967 diventa assistente di Enzo Biagi, assunto alla Rizzoli come direttore editoriale dei periodici. Dal 1970 al 1972, è direttore editoriale dei periodici, per poi essere amministratore delegato periodici, dal 1972 al 1974. Dopo le vicissitudini del “Corriere della Sera”, lascia con la sua famiglia la Rizzoli, alla fine del 1974. Nel 1975, acquisisce, insieme ad un gruppo di soci tra cui Tiziano Barbieri Torriani, la casa editrice Sperling & Kupfer, diventandone presidente.

Nel 1977, si trasferisce a Roma dove acquista una considerevole partecipazione della Vides S.p.A con la quale produce i suoi film. Nel 1990, ritorna alla Sperling & Kupfer che nel 1994 viene venduta alla Mondadori. Successivamente, va a vivere per vari anni nell’isola di Providenciales (Turks e Caicos).

Per quanto riguarda la vita privata, in seguito al suo ritorno in Italia, il 28 giugno 2006, a Roma, sposa Mara Venier, dopo essere stato per molti anni (dal gennaio 1963 sino al 1980) marito di Adonella Colonna di Paliano, da cui ha avuto tre figli: Ginevra, Giada e Gian Gerolamo, soprannominato Gerò (ex compagno di Simona Ventura). Dal 2018, interpreta il ruolo di Bibó nella web-serie “Le avventure di “Bibì e Bibò”, le cui puntate vengono trasmesse sul suo profilo Instagram.

Maria Rita Gagliardi

