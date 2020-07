Gianmarco Onestini in Spagna, gli attacchi degli hater e le accuse trash della ex Amara: “Ce l’ha piccolo”

Gianmarco Onestini è stato tra i protagonisti della sedicesima edizione del Grande Fratello, dov’è arrivato terzo.

Terminata questa esperienza, ha continuato nel mondo dei reality, partecipando alla settima edizione del Gran Hermano Vip (la versione iberica del Grande Fratello).

E’ stato l’ottavo concorrente ad essere espulso ma durante il reality ha conquistato la notorietà per una relazione con la modella di Maiorca Adara Molinero.

Una relazione con parecchi strascichi, se è vero che si parla ancora della relazione nei tanti programmi del corazon in onda sulle tv spagnole.

E così durante Sàbado Deluxe – programma su Telecinco – si è arrivati alle accuse più trash possibili.

Ne riportiamo solo una, emblematica.

Adara Molinero ha accusato Onestini di non essere stata soddisfatta dalle performance a letto durante la relazione. Accusandolo anche circa le misure: “Ce l’ha piccolo”, ha raccontato al conduttore del programma e ai telespettatori (che comunque in Spagna sono abituati a questo tipo di gossip gretto ed esplicito).

Onestini, Maracanà e le accuse su Instagram

Onestini ha lanciato qualche giorno fa un video su YouTube di una canzone ‘Maracanà’.

Una canzone in cui sembra attaccare proprio Adara

Deja de manipular

Tú no sabes amar

Dices que me odias, pero no me vas a olvidar

Una canzone però non esattamente apprezzatissima, a giudicare dai like (30k sono i non mi piace, a fronte di 10k mi piace) e dai commenti.

Questo il tenore:

Da “Canti male financo con l’autotune” a “E pensavamo di aver toccato il fondo con il covid”.

Ma anche su Instagram i commenti non sono esattamente bonari.

Potete guardare da voi:

C’è chi lo invita a studiare. C’è chi gli dice di smettere con la musica.

Varrà anche in questo caso: bene o male basta che se ne parli?

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!