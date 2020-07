La star di Glee Naya Rivera scomparsa in un lago in California: si teme sia annegata

“Mamma è saltata in acqua ma non è più tornata”: è con queste parole che si apre il giallo della scomparsa di Naya Rivera, una delle star della rinomata serie televisiva Glee. L’attrice americana 33enne aveva noleggiato una barca mercoledì scorso con l’intento di fare una gita con suo figlio sul Lago Piru, nella contea Ventura.

L’allarme è scattato dopo che il figlio di 4 anni della Rivera è stato avvistato da solo e addormentato sulla barca che stava andando alla deriva. Il navigatore ha immediatamente contattato i ranger della zona. Stando a quanto riportato dalle autorità locali, il piccolo ha dichiarato che la mamma, una volta tuffata, non sarebbe più tornata sulla barca. Questa dichiarazione conduce la polizia e gli investigatori a ritenere che molto probabilmente l’attrice potrebbe essere annegata.

Sono ancora in corso le ricerche, con la polizia ha reclutato immediatamente una squadra di sommozzatori e facendo ricorso all’aiuto di elicotteri e droni. L’ipotesi peggiore, attualmente la più paventata, è che la donna sia annegata nel lago. Dalle prime indiscrezioni si è a conoscenza del fatto che l’unico ad indossare un giubbotto di salvataggio fosse il figlio, Josey Hollis, nato dal matrimonio con il fidanzato Ryan Dorsey dal quale ha divorziato nel 2018.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020