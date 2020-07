Stasera in TV | Cosa c’è oggi, giovedì 9 luglio 2020: su Raiuno Che Dio ci aiuti 5, su Canale 5 Temptation Island

La programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 9 luglio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 9 luglio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, una puntata di “Che Dio ci aiuti 5”: Suor Angela offre il suo aiuto a una ragazza, disposta a qualsiasi cosa pur di salvare chi ama. Nel frattempo, nella vita di Ginevra si ripresenta, minaccioso, il suo passato. A seguire, “Passaggio a Nord Ovest”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “Hawaii Five O” ed “N.C.I.S” seguite dal programma, dedicato all’approfondimento calcistico “90° Notte Gol”.

Su Rai 3 va in onda il documentario musicale “Mia Martini-Fammi Sentire bella”. In seconda serata, il documentario di approfondimento sull’attualità “Narcotica”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Signori si nasce e noi?”: la divertentissima storia i ringhiera della famiglia Colombo. Subito dopo, “Festivalbar Story”.

Su Canale 5 va in onda la seconda puntata della nuova edizione di “Temptation Island” seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Fast&Furious-Solo parti originali”: scappato a Panama dopo un colpo, Don viene a sapere che la sua amata Letty è stata assassinata. Torna, allora, per cercare un certo Braga, responsabile della morte di Letty. A seguire, il film “Final Destination 3”.

Su La 7 va in onda il programma di approfondimento politico “In Onda”. In seconda serata, il film “Storia di un soldato”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time va in onda una puntata di “Vite al limite”.

Stasera in TV, la programmazione di giovedì 9 luglio 2020

Rai 1

21:20 Che Dio ci aiuti 5

23:30 Passaggio a Nord Ovest

Rai 2

21:20 Hawaii Five O

22:30 N.C.I.S

23:30 90° Notte Gol

Rai 3

21:20 Mia Martini-Fammi sentire bella

23:30 Narcotica

Rete 4

21:20 Signori si nasce e noi? (film)

00:00 Festivalbar Story

Canale 5

21:20 Temptation Island

01:00 Tg5

Italia 1

21:20 Fast&Furious-Solo pezzi originali (film)

23:30 Final Destination 3 (film)

La 7

21:20 In Onda

00:30 Storia di un soldato (film)

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!