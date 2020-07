Aereo si schianta su una strada trafficata: immagini terrificanti, muore il pilota

Un aereo si è schiantato su una strada trafficata nei pressi di San Paolo: le immagini del successivo incendio sono impressionanti, il pilota è morto.

Ieri sera un aereo leggero Beechcraft Baron BE-58 è precipitato a breve distanza dall’aeroporto Campo de Marte di San Paolo. Al momento non è chiara la dinamica dell’accaduto, sulla quale stanno investigando le autorità locali al fine di comprendere se lo schianto sia stato causato da un errore umano o da un malfunzionamento di uno dei motori. L’unica informazione giunta a riguardo è che purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvare il pilota.

Leggi anche ->Incidente aereo: figlio manda un selfie alla madre un attimo prima di morire

La causa della morte del pilota al momento non è certa, l’uomo potrebbe essere morto a causa dell’impatto o per soffocamento a causa del successivo incendio. Per questo verrà effettuata un’autopsia sul suo corpo. Certo anche che a bordo del velivolo non c’erano passeggeri e che nessuno di coloro che stava transitando sulla strada è rimasto ferito. L’aereo infatti si è schiantato a margine del trafficato viale Braz Leme.

Leggi anche ->Istanbul, aereo esce di pista in fase di atterraggio: si spezza in tre parti – VIDEO

Schianto aereo in Brasile: terrificanti le immagini

L’incidente aereo si è verificato ad un orario in cui sul tratto stradale c’era ancora molto traffico. A testimoniarlo ci sono numerosi video che riprendono il momento successivo all’impatto con il suolo. Nelle immagini è possibile vedere un terrificante incendio che divampa ai margini del tratto stradale con fiamme che salgono fino al cielo. Nel frattempo numerosi veicoli continuano a circolare in entrambe le direzioni.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!