Chi è Lorena Bianchetti, conduttrice di A sua immagine: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Lorena Bianchetti, conduttrice di “A sua immagine”.

Questo pomeriggio, Lorena Bianchetti è stata ospite ad “Io e te”, programma condotto da Pierluigi Diaco su Raiuno, dal lunedì al venerdì. La conduttrice di “A sua immagine” si è raccontata a lungo, tra carriera e vita privata. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Lorena Bianchetti

Lorena Bianchetti è nata a Roma, il 9 febbraio 1974. Laureata in Lingue e Letterature straniere presso l’Università di Roma La Sapienza, è giornalista pubblicista dal marzo 2005. Da ragazza ha posato come modella per diversi fotoromanzi. Fa il suo esordio in tv negli anni ’90, su Raiuno, a “Piacere Raiuno”. Il suo primo lavoro come conduttrice risale al 1994, a “Italia in bicicletta”, programma che conduce fino al 1997. Nel 1997 è stata la valletta di Corrado a “La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio” su Canale 5; nello stesso anno conduce su Stream TV “Canale Viaggi”, un programma dedicato ai viaggi. Conduce anche la trasmissione “Speciale Rai international” (1997-1998), per gli italiani all’estero, in onda in tutto il mondo dal lunedì al venerdì.

A partire dal 2000, collabora con il TG1, per il quale realizza varie interviste, mandate in onda negli speciali sugli eventi giubilari. Diventa nota al grande pubblico conducendo dal 25 dicembre 1999 al 2005, in diretta ogni domenica mattina su Rai 1 dalle 10.30, il programma religioso “A sua immagine”. In Rai, oltre ai vari eventi religiosi, è stata conduttrice di varie trasmissioni, tra le quali “Domenica In” e “L’Italia sul 2”. Dal 1º febbraio 2014, sostituendo Rosario Carello, torna nuovamente alla conduzione di “A sua immagine”. Ha preso parte anche ad alcuni film, come “La mia vita a stelle e strisce” ed alla fiction “Una lepre con la faccia da bambina”, oltre ad essere speaker radiofonica per Rai Radio 2 e Rai Radio 1.

E’ stata, inoltre, protagonista di alcune controversie in tv. In una puntata di “Domenica In”, andata in onda nel mese di aprile 2009, si è mostrata molto turbata da una battuta di un ospite della trasmissione, il Mago Silvan, che nel corso di un gioco di prestigio ha detto “questa è una bacchetta magica che presteremo anche a Berlusconi” (Presidente del Consiglio in carica). Alle fine del numero, la conduttrice ha voluto dissociarsi dalla battuta fatta dal mago, dicendo che il suo intervento era “assolutamente personale”. Una puntata di “Canzoni e Sfide”, andata in onda su Rai 2 il 29 dicembre 2010, vedeva tra i partecipanti Mary Marino, una dodicenne figlia del boss della camorra Gaetano Marino, poi ucciso di fronte ad uno stabilimento balneare di Terracina il 23 agosto 2012. Lorena introdusse così la bambina: “Lei è una bambina, ma ha voluto scrivere e dedicare una lettera al suo papà, davvero molto toccante». Alla fine dell’esibizione, la Bianchetti si avvicinò alla bambina e le chiese di dare un bacio al genitore, seduto in prima fila nel teatro di Catanzaro. Il boss venne inquadrato con particolare riguardo per le sue condizioni fisiche, in quanto privo di entrambe le mani, perse maneggiando un ordigno esplosivo. L’apparizione fu denunciata da Roberto Saviano che si domandò il perché di quell’omaggio al boss camorrista. La Bianchetti fece presente che era compito degli autori e della produzione fornire le informazioni relative ai personaggi da presentare.

Per quanto riguarda la vita privata, dal 2015 è sposata con l’imprenditore romano Bernardo De Luca, da cui ha avuto una figlia, Estelle, nata il 5 marzo 2019.

Maria Rita Gagliardi

