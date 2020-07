Coronavirus, divieto di ingresso da 13 Paesi: l’elenco completo – VIDEO

Il ministro della Salute ha fatto sapere che il divieto riguarda chi negli ultimi quattordici giorni è transitato o ha soggiornato in: Bangladesh, Bosnia, Cile, Macedonia del Nord, Kuwait, Armenia, Brasile, Moldova, Oman, Panama, Bahrein, Erzegovina, Perù o Repubblica Dominicana. Speranza ci ha tenuto a precisare che tutti i sacrifici fatti negli ultimi mesi non possono essere vanificati.

Per garantire sicurezza dal punto di vista sanitario, Roberto Speranza ha disposto il “ divieto di ingresso in Italia per chi arriva da Paesi a rischio” .

Ha detto la sua anche Giuseppe Conte, in una recente intervista ha chiesto responsabilità: “L’altro giorno siamo stati costretti a sospendere per una settimana i voli dal Bangladesh. Chiediamo anche responsabilità e attenzione degli altri Paesi. Non possiamo permetterci di subire delle nuove ondate del virus per disattenzione altrui”.

Il premier ha aggiunto: “In Italia abbiamo preparato un piano di monitoraggio del contagio molto sofisticato tra le varie Regioni. Non possiamo permettere che dai Paesi stranieri arrivino persone positive e non monitorate. Per i Paesi che stanno fuori dall’Ue abbiamo previsto una serie di restrizioni. Per esempio, siamo stati costretti a sospendere i voli dal Bangladesh”.

Sara Fonte