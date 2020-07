Coronavirus, stato d’emergenza prorogato fino al 31 dicembre: l’annuncio di Conte – VIDEO

A causa del Coronavirus lo stato d’emergenza sarà prorogato fino al 31 dicembre 2020, ecco cosa ha detto Giuseppe Conte

Lo stato d’emergenza causato dal Coronavirus è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020, la decisione non è stata ancora adottata ma Giuseppe Conte ha confermato che la proroga sarà adottata.

Queste le parole del premier: “Ragionevolmente, ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza per il coronavirus dopo il 31 luglio. Lo stato di emergenza serve per tenere sotto controllo il virus. Non è stato ancora deciso tutto, ma ragionevolmente si andrà in questa direzione“.

Il centrodestra si è detto contrario alla proroga dello stato di emergenza. Queste le parole di Matteo Salvini: “Allungarlo? No grazie. Gli Italiani hanno dimostrato buon senso, meritano fiducia e rispetto, adesso vogliono vivere, lavorare, amare. Con tutte le attenzioni possibili, la libertà non si cancella per decreto”.

Forza Italia approva invece la proroga. La deputata Deborah Bergamini su Twitter ha scritto: “Una necessità condivisibile. Ciò che non permetteremo è che a questa proroga corrisponda un’ulteriore esclusione del Parlamento dalle decisioni vitali per il Paese”.

Contrario anche il Pd, queste le parole di Stefano Ceccanti: “Se il Governo vuole prorogare lo stato di emergenza venga prima in Parlamento a spiegarne le ragioni”.

Sara Fonte

