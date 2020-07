L’ultimo desiderio di Jhon: dopo 62 anni di matrimonio muore mano nella mano con la moglie

Insieme fino alla fine dopo 62 anni di matrimonio: John non poteva andarsene senza dire addio per un’ultima volta alla sua amata Marjorie, e se n’è andato tenendosi mano nella mano con lei

Mano per mano, fino all’ultimo istante: è così che John Wilson, 92 anni, e sua moglie Marjorie, 88 anni, si sono detti addio per l’ultima volta.

Hanno chiesto di essere ricoverati insieme

Verso la fine di maggio al signor Wilson era stato diagnosticato un cancro terminale nello stesso periodo in cui sua moglie Marjorie era ricoverata in ospedale. Non poteva andarsene così Jhon, senza neanche poter dire addio per l’ultima volta alla sua amata Marjorie, dopo ben 62 anni insieme: e così Emma Barker, l’infermiera del reparto dove l’uomo era ricoverato, ha deciso di esaudire il suo desiderio, attivandosi affinché il letto di Marjorie e suo marito fossero messi uno di fianco all’altro. Tutto il reparto, intenerito dalla richiesta dei coniugi, ha fatto in modo che potessero stare insieme fino all’ultimo.

Si sono stesi uno accanto all’altro, tenendosi la mano per dieci minuti prima di salutarsi per sempre. La scena è stata così commovente che l’infermiera Barker ha deciso di immortalare il loro ultimo momento insieme. Il figlio della coppia, Kurt Wilson, ha ringraziato tutta l’equipe medica per aver scattato la bellissima foto e per aver permesso al padre di “morire come voleva, in pace e tra le sue braccia” – e ha aggiunto – “Vorrei ringraziare in particolar modo la sorella Emma, ​​che ha avuto la lungimiranza di fare una foto di mamma e papà insieme per l’ultima volta”.

La foto ha commosso l’intera famiglia, che toccata così tanto da quel piccolo grande gesto di umanità verso il padre, ha deciso di inviare una lettera di ringraziamento all’infermiera e a tutto lo staff del reparto. L’infermiera Emma ha risposto così alla famiglia dei signori Wilson: “Mi piace trattare tutti i pazienti come se fossero la mia famiglia e so che sarei estremamente grata se qualcuno lo avesse fatto per un mio parente.”

