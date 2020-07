Jasmine Carrisi e l’esordio musicale con ‘Ego’: Al Bano dà la sua benedizione su Gente

Jasmine Carrisi realizza il suo primo singolo ‘Ego’ e la benedizione arriva da una persona per le i molto speciale: le porterà fortuna?

Il primo disco musicale di Jasmine Carrisi è intitolato ‘Ego’ ed è uscito da poco. Inizia così una nuova carriera per a figlia di Albano e Loredana Lecciso, pronta a sfondare come i genitori.

La benedizione arriva proprio dal papà, che sul settimanale Gente esprime le sue emozioni per il primo singolo della figlia.

Il primo singolo di Jasmine Carrisi: la benedizione di papà Albano

Esce con il suo primo singolo intitolato ‘Ego’ Jasmine Carrisi, figlia dei noti Albano Carrisi e Lorendana Lecciso, che ha deciso di intraprendere lo stesso percorso professionale del padre. La canzone della Carrisi è una canzone di chiaro stile rap, un genere molto diverso da quelle realizzate da papà Albano, ma ha solo 19 anni e tanta strada davanti.

Dopo l’uscita della sua prima canzone, è il papà Albano ad esternare tutte le sue emozioni con un’intervista al settimanale ‘Gente’. Il cantante di Cellino San Marco non ci ha girato troppo intorno: “Sinceramente non ho mai spinto nessuno dei figli a inseguire le mie orme, ma ala fine li capisco visto che sono cresciuti immersi nella mia musica. Jasmine? Quando Loredana ha ascoltato la sua canzone si è emozionata tantissimo, ma non deve trascurare lo studio”.

La più piccola di casa Carrisi è carica

Sempre a settimanale ‘Gente, oltre a papà Albano, è anche la protagonista Jasmine Carrisi ad esternare tutte le emozioni per l’uscita di ‘Ego’, il suo primo singolo: “Per me non sarà facile proporre una canzone, ma sono decisa”.

La Carrisi ha poi sottolineato come i pregiudizi della gente, soprattutto una figlia d’arte, esistono e il confronto con suo padre Albano è inevitale. Ma la bionda pugliese è pronta a tutto per cercare di emulare la carriera del padre: il primo passo si chiama ‘Ego’.

Riccardo Aprosio

