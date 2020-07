Lascia morire di fame la figlia di 3 anni per stare 8 giorni col fidanzato: arrestata 24enne

Dopo essere stata lasciata da sola per 8 giorni dalla madre, una bambina di tre anni è stata ritrovata morta in casa in mezzo all’immondizia

L’aveva lasciata a casa, raccontandosi fra sé e sé che sarebbe andato tutto bene e che la bambina se la sarebbe cavata. Un ipotesi alquanto improbabile se si pensa che a doversela cavare è una bambina di soli tre anni, Noa, deceduta a causa della fame. La madre, Saki Kakehashi, di anni 24, si era allontanata di casa per ben 8 giorni per andare a trovare il fidanzato nel distretto di Kagoshima, a mille chilometri da Tokyo dove la donna viveva con la figlia.

La bambina era vittima dell’incuria della madre

Quando la madre ha fatto ritorno a casa nel cuore della notte ha ritrovato la figlia senza vita. Vani i soccorsi del personale sanitario, che una volta giunti sul posto si sono ritrovati uno scenario raccapricciante: la piccola, visibilmente denutrita, giaceva dentro l’appartamento ricolmo di spazzatura. Secondo quanto emerso dall’autopsia, Noa è deceduta per fame con lo stomaco quasi totalmente vuoto, e aveva sofferto in quei giorni di atrofia timica, una grave patologia del timo, un organo fondamentale nel funzionamento del sistema immunitario. La bambina, inoltre, aveva sviluppato un gravissimo eritema sul fondo della schiena causato dal fatto che il pannolino non era stato cambiato per giorni. Secondo quanto riportato dai media locali, la bambina prima del decesso e dell’allontanamento della madre si era già ammalata, ma la madre per mancanza di denaro non aveva potuto garantirle le cure necessarie. Noa, fra l’altro, non frequentava l’asilo da più di un anno.

La Kakehashi è stata arrestata con l’accusa di incuria nei confronti del minore. La donna, al momento dell’arresto, ha riconosciuto di aver trascurato per mesi la salute della figlia, fino a lasciarla morire di fame, da sola, per otto giorni.

