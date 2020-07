Lucca Comics 2020 si farà: tutti i dettagli sulla edizione nell’era del covid

Lucca Comics 2020 si farà e sarà un’edizione particolare che arriva dopo la terribile pandemia del Coronavirus.

Buona notizia per tutti gli appassionati di fumetti, visto che l’atteso Lucca Comics si farà anche in questo particolare 2020.

Sarà un’edizione tutta da vivere e diversa dalla altre, anche a causa della pandemia del Coronavirus scoppiata in Italia. Ma la fiera ci sarà ricca di novità.

Lucca Comics 2020 ci sarà: data e informazioni

La bellissima fiera Lucca Comics 2020 si farà. Questa è la decisione presa dagli organizzatori, pronti ad accogliere tanti appassionati di fumetti che invaderanno la città toscana. A fermare in un primo momento l’evento è stato il Coronavirus, esploso a marzo in Italia, anche se questa edizione sarà un po’ particolare rispetto alle precedenti.

L’evento scatterà dal prossimo 29 ottobre 2020 e vedrà la sua giornata conclusiva il 1° novembre 2020. Ci sarà, vista la situazione non facile, una netta riduzione dei biglietti per partecipare alla fiera. In questa strana edizione ci saranno comunque attività live, incontri culturali e iniziative per i cosplayer. L’accesso per le seguenti attività sarà tramite biglietto, presso i palazzi storici di Lucca.

Caos biglietti, il sindaco di Lucca è chiaro: “Non possiamo vendere 271.000 tagliandi”

Sulla situazione biglietti, per la prossima edizione del Lucca Comics 2020, interviene il sindaco Alessandro Tambellini a Repubblica: “Non possiamo pensare di vendere 271.000 biglietti e sicuramente non avremo l’affluenza di 700 mila persona dello scorso anno”.

Il primo cittadino ha poi sottolineato che la città è pronta ad accogliere i tanti appassionati del Lucca Comics 2020. Durante l’eventi ci sarà anche il ‘Lucca on air’, insieme ai patner della manifestazione che sono media di radio, giornali, siti e televisioni.Inoltre il Lucca Comics 2020 quest’anno avrà una partnership con Rai Tv.

