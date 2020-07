Melissa Satta in sala registrazioni su Instagram: nuovo progetto in arrivo. Di che si tratta?

Nuovo progetto in vista per Melissa Satta L’indizio sul proprio profilo Instagram è chiaro con l’ex velina pronta a sfondare nel mondo canoro.

Melissa Satta è pronta a sbarcare con un nuovo progetto, che la vedrà protagonista in prima persona.

L’indizio arriva proprio dall’ex velina di ‘Striscia La Notizia’ sul proprio profilo Instagram: ma di cosa si tratta?

La carriera altalenante di Melissa Satta: da velina al gossip nel pallone

La provocante Melissa Satta è nota nel piccolo schermo per la sua partecipazione al programma televisivo di successo ‘Striscia La Notizia’ dal 2005 al 2008. La sarda, che era nominata la nuova Canalis dal pubblico italiano, ha partecipato anche come valletta a ‘Controcampo’ e ‘Tiki Taka’, noti programmi sportivi delle reti Mediaset.

LEGGI ANCHE -> Belen Rodriguez fa chiarezza: Stefano e Alessia? Non è mai successo nulla VIDEO

La Satta però è stata anche al centro di vari gossip di rilievo soprattutto nel mondo calcistico. Dopo la relazione sentimentale donb Daniele Interrante, l’ex velina è stata la compagna di Christian Vieri e successivamente di Kevin Prince Boateng. Dopo una pesante crisi con l’ex centrocampista del Milan, i due sono tornati insieme condividendo anche l’amore per il figlio Maddox.

Il nuovo progetto di Melissa Satta

La nota showgirl Melissa Satta è pronta a tornare con un progetto tutto nuovo e che prevede il mondo della musica. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, la compagna del calciatore Kevin Prince Boateng è pronta per un programma radiofonico. Le opzioni per la Satta però non mancano, visto che la donna potrebbe anche essere protagonista si un podcast o qualche hit.

LEGGI ANCHE -> XFactor 2020, Alessandro Cattelan e il selfie con i giudici: botta e risposta tra Cattelan e un fan

L’indizio che l’ex velina del programma ‘Striscia La Notizia’ lo regala per tutti i suoi followers sul proprio profilo Instagram. La Satta ha infatti postato una sua foto in sala registrazione con un “Morning at the studio… to record a new project!” che indica l’inizio di qualcosa di nuovo e canoro per la showgirl, pronta a tornare alla ribalta.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!