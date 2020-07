Oltre 600 migranti in meno di 24 ore: è di nuovo emergenza a Lampedusa

Torna l’emergenza a Lampedusa con gli sbarchi dei migranti che si moltiplicano nel giro delle ultime 24 ore.

Lampedusa è nel caos con l’arrivo di oltre 600 migranti nelle ultime 24 ore. Torna la paura nella terra siciliana, dopo l’ennesimo sbarco.

C’è tanta preoccupazione sul posto, visto che l’Hotspot non riesce ad ospitare tutte le persone sbarcate.

Caos emergenza a Lampedusa: oltre 600 migranti sbarcati

Sale nuovamente la paura a Lampedusa, dopo i tanti sbarchi di migranti nelle ultime 24 ore. Una situazione che sembra essere tornata fuori controllo, quella in terra siciliana, con oltre 600 migranti che sono arrivati nel giro di poco tempo.

L’Hotspot, la sezione dove ci sono tutte le procedure anti-covid da attuare, ha ufficialmente dichiarato che con soli 95 posti ancora disponibili, non riuscirà ad ospitare tutte le persone sbarcate nelle ultime ore a Lampedusa. Una situazione che sembra tornata fuori controllo con ben 30 positivi proprio al Coronavirus che sono stati spostati sul ponte della zona rossa.

La denuncia della Sea Watch: “L’ispezione a bordo ha contestato…”

Tanta la rabbia della Sea Watch, l’organo di salvataggio civile nel Mediterraneo, ha denunciato: “Ci è stato contestato che a bordo c’erano troppi giubbotti di salvataggio dopo l’ispezione realizzata – si legge sulla nota – ma quei giubbotti inr ealtà non sono mai stati usati”.

L’organizzazione di salvataggio di civili nel Mar Mediterraneo ha poi evidenziato come i tanti giubbotti a bordo dalla guardia costiera libica che opera con le navi italiane che solo due giorni fa ha respinto in Libia i 19 sopravvissuti in mare da dieci giorni. Una situazione a Lampedusa che sembra essere tornata in piena emergenza.

