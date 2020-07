Padre della sposa ha il Coronavirus: 91 invitati in Quarantena dopo le nozze

Nozze finite male per una coppia in Veneto: il papà della sposa è risultato positivo al Covid-19 e per questo tutti gli invitati sono finiti in Quarantena

Il giorno più felice della vita di una coppia si è trasformato in un incubo non solo per due novelli sposi ma per tutti gli invitati, amici e parenti, alle loro nozze. Tutto a causa del Coronavirus: infatti il papà della sposa è risultato positivo al Covid-19 e per tale ragione ben 91 invitati sono finiti in quarantena. La vicenda arriva dal Veneto, che tra marzo e aprile ha dovuto fare i conti con la pandemia in tutta la sua pericolosità: secondo quanto riportato da Il Gazzettino, è accaduto il 27 giugtno al termine del banchetto nuziale. Il padre della sposa, di origini congolesi, avrebbe iniziato a manifestare i sintomi riconducibili all’infezione da Coronavirus e per tale ragione nelle ore successive è stato sottoposto al tampone che ha dato esito positivo. Pertanto è stato immediatamente ricoverato e sono state avviate le indagini per risalire a tutti i contatti avuti dall’uomo nel corso delle giornate precedenti. Un grosso problema dal momento che gli invitati, originari del Congo o italiani, provenivano da diverse zone d’Italia, dal Veneto al Friuli Venezia Giulia, dal Piemonte alla Lombardia e al Lazio ma persino dalla Francia.

Positivo al Covid anche un secondo invitato alle nozze

Inoltre anche una seconda persona presente al matrimonio, un amico della sposa, è risultato positivo al Covid-19. Gli altri invitati sono invece stati messi in quarantena obbligatoria per 14 giorni. Un episodio che ben fa comprendere i potenziali rischi di un’epidemia che si è solo smorzata ma che può portare alla formazione di focolai che, se non fermati in tempo, potrebbero dilagare come già accaduto nei mesi scorsi.

