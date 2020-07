Stasera in TV | Cosa c’è oggi, venerdì 10 luglio 2020: su Raiuno I migliori dei Migliori anni, su Canale 5 Manifest

La programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 10 luglio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 10 luglio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il meglio de “I Migliori anni”, denominato “I migliori dei Migliori anni”. A seguire, il film “Ritratto d’amore”.

Su Rai 2 va in onda il film “Scatti di follia”: una fotografa di moda psicopatica riesce a trasformare uno studente un pò impacciato e timido, in un modello da riviste, ma quella per il ragazzo, con il tempo, diventa un’ossessione. In seconda serata, il film “Una madre non proprio perfetta”.

Su Rai 3 appuntamento con “La Grande Storia”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di approfondimento sull’attualità “Stasera Italia Speciale Weekend”. Subito dopo, il film “Febbre da cavallo 2-La mandrakata”.

Su Canale 5 va in onda la prima puntata della seconda stagione di “Manifest”: mentre la famiglia Stone è coinvolta in una sparatoria, Ben va in missione per localizzare due passeggeri del Volo 828 che sono misteriosamente scomparsi. A seguire, la serie tv “Station 19”.

Su Italia 1 va in onda il film “La fidanzata di papà”: Barbara e Matteo sono due ragazzi italiani che vivono a Miami, gestendo un piccolo ristorante affacciato sul mare. Barbara è incinta e il felice evento fa convergere a Miami i rispettivi genitori: Massimo, il padre di Matteo, che è rimasto vedovo da poco ed ha un albergo a Cortina, e Angela, la madre di Barbara, che invece ha una catena di ristoranti ed è separata dal marito. Tra i due, all’inizio, l’incompatibilità è alle stelle. Poi, mentre intorno a loro ruotano eventi, equivoci e intrecci di vario genere, il ghiaccio comincia lentamente a rompersi ed emergono le affinità, quando i due si trovano impegnati a riportare la pace tra i loro figli, entrati in crisi a causa della nascita della piccola. In seconda serata, il film “Io sono tu”.

Su La 7 va in onda il film “Pronti a morire”: una donna misteriosa arriva a Redemption per uccidere il diabolico Herod, dominatore assoluto di Redemption, che una volta all’anno ripulisce la città di tutti i rivali. Organizza una serie di duelli con un premio in denaro, che attira killer da ogni parte del West. Herod, però, è il più veloce di tutti e l’ultimo sanguinoso scontro lo vede sempre trionfante. Ma quest’anno la donna ha chiesto di partecipare alla sfida. Subito dopo, il film “Quien sabe?”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time va in onda una nuova puntata di “Cake Star-Pasticcerie in sfida”.

