Chi è Jenny Watwood, Madre Natura di Ciao Darwin 7 in Reale contro Virtuale: età, biografia e curiosità

Questa sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda, in replica, la prima puntata di “Ciao Darwin 7”.

Madre Natura della puntata sarà la bellissima Jenny Watwood. Ecco qualche cenno biografico sulla bellissima modella americana.

Jenny Watwood è nata nel 1990 a Phoenix, in Arizona, negli Stati Uniti. Fin da piccola, grazie anche alla sua innata bellezza, ha avuto alcuni ruoli nel mondo della moda e delle campagne pubblicitarie. Con il tempo è diventata una modella professionista, talmente famosa da essere riuscita a posare per “Playboy”.

E – come potete vedere- sono evidenti i motivi per cui è stata Playmate:

Parlando dei suoi esordi nel campo della moda in una intervista, Jenny ha dichiarato:

“Sono cresciuta in Arizona, dove non è che ci siano grandi opportunità per i giovani. Lì però ho avuto l’opportunità di conoscere un fotografo che mi ha fatto qualche scatto, una sorta di book fotografico. Il giorno dopo sono stata chiamata da una ditta che vendeva gioielli e ho fatto il mio primo servizio fotografico. La mia carriera è cominciata in quel momento”.

Jenny, sul lavoro, si definisce una perfezionista:

“Molti pensano a torto che fare la modella sia una cosa semplicissima. Credono che tutto il lavoro stia nel fare un bel sorriso e riscuotere un corposo assegno una volta che tutto è terminato. Beh, le cose non stanno così. Essere una modella significa viaggiare continuamente da una parte all’altra, lavoro e attenzione per il proprio corpo, dalle unghie ai capelli”.

Vita privata e curiosità su Jenny Watwood: l’apparizione in un video da quasi mezzo miliardo di view

Nonostante una attività social importante (ha oltre 220k follower e posta spesso), è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata.

La modella ha anche partecipato a un videoclip musicale che su Youtube ha raggiunto quota 400 milioni di visualizzazioni: il pezzo di Maluma intitolato “El préstamo”.

(pubblicato da Maria Rita Gagliardi in data 30 maggio 2020, editato da R.D.V. in data 11 luglio 2020)

