Chi è Piergiorgio Odifreddi: biografia e curiosità sull’eminente matematico

Analizziamo la biografia e tutte le curiosità che riguardano il cuneese Piergiorgio Odifreddi, l’eminente matematico.

Piergiorgio Odifreddi è vicino a spegnere le 70 candeline, con il compleanno dell’eminente matematico che avverrà lunedì 13 luglio: ma chi è questo personaggio di spicco?

In questa sezione vogliamo portarvi nel mondo del professor Odifreddi, analizzandone la biografia e tutte le curiosità che lo circondano.

Piergiorgio Odifreddi verso i 70 anni: la biografia del matematico

Il noto Professor Piergiorgio Odifreddi nasce a Cunbeo, in Piemonte, il 13 luglio 1950. Il matematico, dopo aver provato il percorso seminaristico da giovane, si iscrive all’Istituto Tecnico per Geometri a Cuneo, dove ha come compagno di classe il noto imprenditore Flavio Briatore. Laureato con lode in logica all’Università di Torino, Odifreddi si specializza negli Stati Uniti.

Nella sua vita ha intrapreso anche il percorso all’Università di Torino come docente, raggiungendo la qualifica di professore ordinario avvenuta nel 1999. Odifreddi si occupa oltre che di matematica anche di altre cose importanti come la stora della scienza, politica, filosofia, religione e saggistica.

L’entrata nel mondo politico e le curiosità sul logico

Curiosità da sottolineare nella vita del matematico Odifreddi, è quella del percorso intrapreso nel mondo della politica. Su invito di Valter Veltroni, il matematico nel 2007 si candidò alle primarie del Partito Democratico venendo anche eletto. Il suo cammino fu breve, visto nel 2008 decise di smettere.

Nella sua vita Odifreddi ha anche partecipato a 400 trasmissioni radiofoniche, tra il 2002 e il 2009. Il matematico per alcuni anni è stato anche presente su National Geograpich Channel, nella rubrica ‘Ai confini della scienza’. Sposato per tre volte, non ha mai avuto figli.

