Covid-19 e coronavirus: qual è la differenza? Facciamo definitivamente chiarezza

Coronavirus e Covid-19 sono la stessa cosa? Spesso i due termini vengono usati come sinonimi ma non lo sono. A distanza di 6 mesi dall’avvento del virus che ha scosso il mondo, impareremo a distinguerli.

Per diverso tempo è stato solo il “nuovo coronavirus“, fino a quando in febbraio l’OMS lo nominò Covid-19. Iniziamo con il dire che questo termine definisce la malattia.

Il nome non è stato scelto a caso: la stessa Organizzazione Mondiale per la Sanità definì nel 2015 delle linee guida per distinguere e classificare le nuove malattie infettive. Lo scopo era anche evitare che queste assumessero riferimenti ad aree geografiche o a popolazioni. Scelta lungimirante, se si pensa ai numerosi episodi di razzismo avvenuti quando il virus non ancora classificato, come le aggressioni verbali di Roma, la retata di Forza Nuova contro i negozi cinesi, o il ragazzino preso di mira da un bullo durante una partita di calcio, solo per citarne alcuni.

Covid-19 è formata dalle sigle CO e VI ad indicare il tipo di virus, D (disease in inglese) indica che si tratta di patologia e 19 l’anno della sua identificazione, in questo caso 2019.

Il nome del Virus

Per identificare il virus invece si è scelto di utilizzare la sigla SARS-CoV-2, dove la prima parte significa “sindrome respiratoria acuta grave” (severe acute respiratory syndrome).

CoV è semplicemente l’abbreviazione di “coronavirus” e il numero 2 serve a distinguere questo virus dalla precedente SARS.

Distinzione e confusione tra virus e malattia

Dopo aver analizzato le sigle, facciamo definitivamente chiarezza sul loro uso.

SARS-CoV-2 indica il virus, ovvero l’agente infettivo che causa il Covid-19, cioè la malattia. I famosi tamponi dunque rilevano se nel corpo è presente il coronavirus, non il Covid-19. In presenza dei sintomi e del tampone positivo, si è affetti da Covid-19.

Il Post.it ha riportato una lunga serie di casi di utilizzo errato dei due termini da parte dei giornalisti, e qui ci cospargiamo il capo di cenere: fino ad oggi è capitato pure a noi di confondere i termini.

L’articolo riporta anche come la stessa confusione sia percepibile in alcuni passaggi dei decreti governativi o nei documenti a cura del Ministero della Salute

