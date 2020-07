Izabel Goulart tradisce Trapp con Neymar? Calcio e gossip: tanti precedenti da Terry a Icardi

L’ultimo clamoroso gossip nel mondo del calcio è legato al fuoriclasse brasiliano Neymar, che avrebbe una relazione in gran segreto con la fidanzata dell’ex compagno di squadra Trapp: ecco i precedenti più recenti.

Izabel Goulart sarebbe al centro di un clamoroso gossip amoroso con il suo promesso sposo Kevin Trapp e il fuoriclasse brasiliano Neymar.

Questo pettegolezzo, se confermato, andrebbe a minare il rapporto tra i due ex compagni di squadra. Ma questo non è il solo capitato in passato nel mondo del calcio.

Izabel Goulart-Trapp-Neymar: il triangolo amoroso pericoloso

Clamoroso pettegolezzo in corso nel mondo del pallone,. un gossip che tocca la Francia e la Germania del pallone. Protagonisti sono la bella modella francese Izabel Goulart, il portiere dell’Entraicht Francoforte Kevin Trapp e la stella brasiliana del PSG Neymar: ma cosa è successo?

LEGGI ANCHE -> Finita la storia d’amore tra la madre di Neymar e il suo toyboy, colpevole di essere stato con troppi uomini in precedenza

Secondo quanto riporta la stampa transalpina, la Goulart avrebbe in corso una storia clandestina proprio con Neymar. Tutto questo ovviamente all’insaputa del suo attuale fidanzato Kevin Trapp, che dopo l’addio al PSG ora gioca a Francoforte. Il brasiliano e il tedesco sono stati compagni di squadra nella stagione 2017/2018 e tutto questo potrebbe minare il loro rapporto, nonostante il sudamericano sia fidanzato a sua volta con Bruna Marquezine. La compagne di Neymar è stretta amica proprio della Goulart, insomma una situazione caotica, ma non la prima nel mondo del calcio.

Triangoli amorosi nel pallone: da Terry a Icardi

In passato sono stati altri i triangoli calcistici a prendere padronanza sui giornali di gossip del pianeta. Come non ricordare quello fra Terry, allora capitano del Chelsea, che ha avuto una relazione con la moglie dell’ex compagno di squadra Bridge.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Juventus, Mauro Icardi l’anno prossimo in bianconero? Wanda Nara lascia aperte le porte

Tornano poi a casa nostra, anche nel campionato italian è successa una cosa simile. Un giovanissimo Mauro Icardi, amico fraterno di Maxi Lopez, ha intrapreso una relazione clandestina con la moglie dell’argentino, la nota showgirl Wanda Nara. Tutto bene quel che finisce bene in quell’occasione, visto che la coppia si è poi sposata.

Riccardo Aprosio

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!